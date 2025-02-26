По словам экономиста Никиты Кричевского, снятие американских санкций с России, если оно произойдет, станет благом для жителей страны, тем не менее на экономику страны не окажет никакого эффекта. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что Москва и Вашингтон не очень активно торговали даже до 2014 года, в связи с чем налаживание экономических связей сегодня их слабо интересует – ни та, ни другая сторона существенной выгоды от этого не получат. Более серьезные неудобства для отечественной экономики создают санкции Евросоюза, тем не менее рассчитывать на их отмену сегодня нет смысла.

По мнению эксперта, если Вашингтон начнет снимать санкции, то объявлять об этом в прессе никто не станет, это будет постепенный, поступательный процесс. Однако ряд американских компаний столкнутся с тем, что в России их никто не ждет. Это Visa и MasterCard, «Макдональдс» и другие.

Он отметил, что важнее европейские санкции против России, поскольку с ними торговля велась активнее. В целом Европа тоже ничего с этого не получила, если не сказать проиграла, однако отмены европейских санкций, когда страны Старого Света оказались брошенными, ждать не стоит. Европа обижена и на США, и на Россию, и с Украиной не знает, что делать: и бросать нельзя, и помогать бессмысленно. В целом Москва с санкционным давлением со стороны Евросоюза справляться научилась и до сих пор вполне успешно это делает.

Ранее американист Дудаков назвал вероятные сроки смягчения санкций США в отношении России.