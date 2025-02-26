Американист Дудаков назвал вероятные сроки смягчения санкций США в отношении России

По словам американиста Малека Дудакова, в краткосрочной перспективе смягчение Вашингтоном антироссийских санкций возможно при заключении сделки по Украине, тем не менее пока о данных мерах говорить рано. Об этом сообщают «Известия».

Он добавил, что напрямую тема снятия санкций между российской и американской сторонами еще не обсуждается, для этого необходимо дождаться возобновления работы дипломатических служб. После этого может начаться диалог на тему смягчения или полного снятия ограничений Штатов.

По мнению политолога, данный процесс будет длиться достаточно долго. В целом на данный момент сложно прогнозировать, какие именно ограничения могут снять США в первую очередь, поскольку это станет решаться в рамках российско-американских переговоров. Скорее всего, Вашингтон будет стремиться смягчить санкции, оказывающие негативное влияние на американскую экономику.

Он отметил, что после введения ограничений на закупки отечественных удобрений их стоимость выросла, что «ударило» по работникам американской сельскохозяйственной сферы. Для Москвы приоритетом должно быть смягчение санкций в энергетике, чтобы они не мешали российскому нефтяному флоту и поставкам российского СПГ.

Ранее он назвал условия, при которых США грозит распад.