Экономист Кузьмин оценил возможность курса 150 рублей за доллар

Олег Кузьмин, главный экономист «Ренессанс Капитал», в интервью РИА Новости высказал предположение о том, что курс рубля может стабилизироваться на уровне около 100 рублей за доллар в среднем за год, если цены на нефть останутся на текущем уровне.

В последнее время российская национальная валюта демонстрирует высокую волатильность. Это обусловлено как внешними политическими событиями, так и изменениями на мировом рынке энергоресурсов.

Специалисты в области экономики считают, что улучшение отношений между Россией и Соединёнными Штатами Америки, а также возможное урегулирование конфликта на Украине могут привести к укреплению курса рубля.

«Да, рубль начнет опускаться до трехзначной цифры, но средний за год уровень курса вряд ли окажется ниже отметки в 103 — при текущих нефтяных ценах, конечно», — подчеркнул Кузьмин.

В контексте ухудшения политических отношений между Москвой и Вашингтоном экономист высказывает мнение о том, что вероятность падения курса рубля до 150 за доллар крайне мала.

«Нет, такого падения, уверен, все-таки не будет», — заявил Кузьмин.

Ранее сообщалось, что курс доллара на международном рынке опускался ниже 90 руб. впервые с сентября 2024 года.