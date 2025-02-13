Курс доллара на международном рынке опускался ниже 90 руб. впервые с сентября 2024 года

На международном валютном рынке курс доллара США опустился ниже отметки в 90 руб., достигнув значения 89,49 руб. за один доллар в ходе торговых сессий. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com, передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что такое значение зафиксировали впервые за последние пять месяцев — с 12 сентября 2024 года.

По состоянию на 10:50 мск доллар торговался по цене 90,63 руб./$. Снижение было зафиксировано на 3,59% по сравнению с предыдущими котировками. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком России на 13 февраля 2025 года, составляет 94,04 руб./$. Для сравнения: на 12 февраля доллар оценивался в 95,8 руб./$.

Эксперты отмечают, что снижение курса доллара на международном рынке связано с реакцией на разговор президентов России и США Дональда Трампа и Владимира Путина, состоявшийся 12 февраля. Инвесторы также отмечают влияние других экономических факторов, включая изменения в монетарной политике и геополитическую ситуацию.

Утром 13 февраля капитализация российского рынка по индексу MOEX достигла 7,05 трлн руб., что добавило 0,5 трлн руб. с закрытия основной сессии в среду. Это свидетельствует о некотором восстановлении уверенности среди инвесторов, несмотря на текущие колебания валютного рынка.

Экономические аналитики прогнозируют, что в условиях надвигающихся экономических изменений и возможных новых переговоров на высшем уровне курс доллара может продолжать колебаться.

Ранее доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, нужно ли сейчас скупать американскую валюту.