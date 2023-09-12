Экономист Лебединская рассказала, как накопить на безбедную старость тем, кто не работал официально

Случается так, что граждане в силу каких-то причин не успевают вовремя сформировать пенсионные баллы: работают как самозанятые, используют возможности платформенной занятости и так далее. Однако это не значит, что у них не выйдет прожить старость в достатке.

Доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, какие инструменты можно использовать, чтобы не остаться у разбитого корыта в старости. По ее словам, вариантов в таких ситуациях достаточно. Например, помимо простого совета копить, государство предлагает гражданам принять участие в проекте долгосрочного контракта и тем самым сформировать необходимые накопления.

«Договор удобен всем: и населению, и юридическим лицам. Он отменяет для последних 6% тарифа (считаются от страховых взносов работодателя) на формирование накопительной части пенсии. Кроме того, рассматривается возможность отнесения издержек части перечисляемых средств из прибыли на расходы», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дополнительным стимулом при использовании данного способа должно стать государственное софинансирование обязательства.

«Максимальный размер стимулирующего взноса от государства — до 36 тыс. рублей в год (до 108 тыс. рублей максимум) и налоговый вычет в общей сумме до 52 тыс. рублей при уплате до 400 тыс. в год», — сообщила эксперт.

Еще один способ — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это счет с доверительным управлением, где все операции совершает управляющая компания. Максимальное финансирование — 1 млн рублей.

«Иностранную валюту и ценные бумаги вносить нельзя, но и то, и другое можно приобрести на ИИС. Минимальный срок существования ИИС, который нужен для получения налоговых вычетов, составляет три года», — пояснила экономист.

Третьим вариантом Лебединская назвала брокерский счет. У него ограничений на сумму инвестиций нет.

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