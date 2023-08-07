Как работающему пенсионеру получить прибавку: лазейка в законе

Август 2023 года оказался богат на изменения в законодательстве. Прибавку к пенсии получили сразу несколько категорий граждан. Без перерасчета остались только работающие пенсионеры.

Сколько прибавят

Сейчас средний размер пенсии составляет 19 469 рублей. В июне 2022 года этот показатель находился на уровне 18 390 рублей.

В этом месяце накопительная часть пенсий у некоторых категорий граждан станет больше на 9,83%, а ежемесячная прибавка к пенсии участников программы софинансирования пенсионных накоплений станет больше на 10%. Перерасчет происходит автоматически, но, как отметила юрист Марина Антонова в беседе с изданием Life.ru, перерасчет можно производить и самостоятельно.

Уволиться и устроиться заново

Пенсия работающих пенсионеров индексируется один раз в начале года. Поэтому, уточняет юрист, тем, кто получает и пенсию, и зарплату, можно будет уволиться, дождаться индексации и устроиться заново.

В таком случае, предупреждает юрист, даже вновь трудоустроившись, человек продолжит получать повышенную пенсию.

Ранее в Госдуме сообщили о намерении проиндексировать пенсии некоторым категориям россиян.