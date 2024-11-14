Экономист Лебединская заявила, что стоимость порции селедки под шубой за год увеличилась более чем на 10%

В этом году приготовление традиционного новогоднего салата - селедки под шубой обойдется дороже. По словам экономиста Ольги Лебединской, по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, цена порции указанного блюда по сравнению с сентябрем минувшего года выросла в среднем на 12,1%. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что еще три года назад затраты на приготовление данного салата составляли 199 рублей, то сегодня стоимость значительно выросла. Так, аналитики прогнозируют рост до 15-16% с учетом ежегодного декабрьского подорожания. Разброс цен по субъектам РФ также остается значительным.

По мнению эксперта, из ингредиентов наиболее подорожали яйца и картофеля — на 22% и 43% соответственно. При этом влияние на итоговую стоимость селедки под шубой остается умеренным, поскольку яйца и картофель составляют относительно небольшую часть от общего веса блюда.

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