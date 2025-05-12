Экономист Ляшок: рост зарплат замедлится из-за восстановления баланса на рынке труда

По словам Виктора Ляшока, ведущего сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, в 2025–2026 годах рост зарплат в России будет не таким активным, как в 2023–2024 годах. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По мнению собеседника журналистов, в январе–феврале текущего года уровень безработицы немного увеличился по сравнению с последними месяцами предыдущего года. Кроме того, специалист указал на тенденцию к уменьшению количества свободных рабочих мест.

«По-видимому, рост заработных плат в 2025–2026 годах замедлится по сравнению с темпами, которые наблюдались в 2023–2024 годах. Основным фактором гонки заработных плат в последние годы был растущий дефицит кадров, однако, похоже, что он уже достиг пика и начал постепенно ослабевать», — сказал Ляшок.

Ляшок сообщил, что, по последним прогнозам Минэкономразвития, рост реальных зарплат в этом году составит 7%, а в 2026 году — 5,7%.

Экономист также не исключает, что реальные показатели могут оказаться ниже официальных прогнозов, учитывая текущие статистические данные. Однако, по его мнению, зарплаты будут продолжать расти.

Ранее в Госдуме выдвинули предложение, чтобы все мигранты, прибывающие в Россию, уже на границе предъявляли справки. По мнению председателя комитета Государственной Думы по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов Ярослава Нилова, иностранцев стоит обязать заранее делать справки об отсутствии у них туберкулеза и ВИЧ-инфекции.