Экономист Луценко назвал причины невозможности заморозки цен на жилье

По словам экономиста Павла Луценко, заморозка стоимости новостроек, как предлагает Минстрой России, в условиях рыночной экономики невозможна. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что, если обязать застройщиков продавать жилье по конкретной стоимости, они обойдут данное ограничение. В указанном случае покупатель все равно приобретет квартиру по рыночной стоимости.

По мнению эксперта, это может быть выражено в виде дополнительного соглашения к основному договору, по которому покупателю придется доплачивать за какие-либо опции. В целом стоимость новостроек определяется балансом спроса и предложения на рынке, доступностью ипотеки, уровнем платежеспособности населения и иными факторами.

Ранее он назвал причины удорожания новостроек в Москве.