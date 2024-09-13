Экономист Масленников назвал причины необходимости повышения ключевой ставки Центробанка

Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых сегодня. Согласно информации регулятора, допускается дальнейший рост ставки на фоне остающегося значительным инфляционного давления. Экономист Никита Масленников рассказал, поспособствует ли данное решение обузданию инфляции. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По его словам, на сегодняшний день давать какие-либо прогнозы сложно, поскольку некий тренд на ослабление имеется, однако он идет воробьиными шагами в связи с тем, что в июле годовая инфляция была 9,13%, а по августу — 9,05%.

Эксперт пояснил, что дефляция в конце прошлого месяца не должна никого вводить в заблуждение, потому как носит сугубо сезонный характер и уже снова сменилась инфляцией, хотя и микроскопической пока.

По его мнению, сомнительно, что прогноз регулятора удастся выполнить, однако решение о повышении ставки признал верным, иначе высокая инфляция будет постоянно. Она в свою очередь ухудшает инвестиционный климат, без инвестиций невозможно повышение производительности труда, что создает инфляционное давление.

Ранее в Госдуме предупредили о поднятии ЦБ ключевой ставки до 20% в сентябре.