Экономист Масленников объяснил россиянам, как гарантированно накопить на безбедную старость

Безбедную жизнь в преклонном возрасте российским гражданам помогут обеспечить два вида пенсии: страховая и накопительная. На это в беседе с URA.RU указал экономист Института современного развития Никита Масленников.

Вооружившись стратегией по обеспечению себя этими двумя денежными ресурсами можно быть уверенным, что, как минимум, особой нужды в старости не будешь испытывать, уверен экономист.

«Стратегия должна состоять из того, что у вас должно быть две пенсии. Одна — страховая, вторая — накопительная. Накопительная, поскольку вы можете на нее влиять отчислением от своих доходов. Естественно, эти накопления должны ориентироваться так, чтобы это приносило доходов по выходу на пенсию примерно 50-60 тысяч рублей в месяц. Это тоже не очень много, но вместе со страховой пенсией это серьезная сумма», — сказал Масленников.

При этом, как подчеркнул эксперт, в первую нужно разобраться именно со страховой пенсией. Она может составлять в районе 20-30 тысяч рублей. Затем приступить ко второму варианту, рассказал Масленников.

«Конечно же, надо и второй вариант — организовывать себе долгосрочные накопления. Лет на 10-15. Это могут быть и пополненные вклады. Возможно и государство еще пойдет на некое стимулирование долгосрочных вкладов, долгосрочных депозитов, повысится их страховое покрытие», — заключил собеседник журналистов.

Ранее сообщалось, что российские пенсионеры, проживающие за рубежом, больше не смогут получать положенные им социальные выплаты.