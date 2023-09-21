«Все пенсионеры будут уведомлены»: выяснилась судьба российских пенсий за границей

Теперь российские пенсионеры, проживающие за рубежом, не смогут получать положенные им социальные выплаты. Об этом гласит пояснительная записка к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», пишет РБК.

Все дело в санкциях

Отмечается, что пенсии россиянам, находящимся за рубежом, не получится выплачивать из-за санкций, введенных западными странами. Все попытки России перевести туда пенсионные средства приводят к удержанию их банком-корреспондентом.

Если раньше все транзакции проходили без особых проблем, так как соответствующими переводами занимался Сбербанк, то после включения банка в санкционные списки это стало невозможным, пояснила экономист, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Тарасова.

«Тогда же в правительстве решили, что все пенсионеры, проживающие за рубежом и получающие там же положенные им выплаты, будут уведомлены о возможности продолжения выплаты им пенсий на территории России – на открытые в российских банковских учреждениях счета», — рассказала Тарасова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Коснется многих

По статистике, продолжает Тарасова, больше всего российских пенсионеров проживают в Абхазии, Израиле и Германии — всего около 280 тыс. человек, из которых 122-124 тыс. получали пенсии на свои зарубежные счета.

«Но, как уже говорилось выше, им смогут выдавать деньги на территории России. Либо есть еще один вариант — перечисление рублевых средств на банковские счета за границей. Естественно, в случае возможности открытия такового в зарубежном банке», — дополнила собеседница.

Экономист уточнила, что, очевидно, такой порядок вещей сохранится и на перспективу ближайших лет — вплоть до возобновления полноценной возможности расчетов между странами.

Ранее выяснилось, какие пенсионеры могут получить разовую выплату.