Экономист Накипелова раскрыла, будут ли самозанятые платить страховые взносы

В следующем году самозанятые смогут оформлять больничный и получать выплаты по временной нетрудоспособности. Данный эксперимент Минтруд России запускает до 2028 года включительно. Экономист Дарья Некипелова рассказала, будут ли самозанятые платить страховые взносы, чтобы получать оплачиваемый больничный. Об этом сообщает "Общественная служба новостей».

По его словам, самозанятый — это человек, находящийся на начальной ступени предпринимательской деятельности, он привык брать всю ответственность за себя в свои руки, мало надеясь на государство во многих вопросах. Таким образом, государство должно предложить самозанятому механизм, взвесив все преимущества и недостатки, все издержки и преференции которого, самозанятый поймет, что это выгодный для него механизм и станет им пользоваться.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье число предпринимателей, работающих в статусе самозанятых, превысило 898 тыс. человек.