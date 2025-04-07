В Подмосковье число предпринимателей, работающих в статусе самозанятых, превысило 898 тыс.
Число самозанятых в Московской области составило почти 900 тыс.
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В Подмосковье число предпринимателей, которые работают в статусе самозанятых, по итогам первых трех месяцев 2025 года приблизилось к 900 тыс. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Так, показатель составил более 898 тыс., что составляет порядка 22% общего числа самозанятых в ЦФО.
С начала текущего года в Подмосковье были зарегистрированы свыше 53 тыс. самозанятых.
С начала действия специального налогового режима самозанятые в Подмосковье заработали около 500 млрд руб.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области начала действовать новая мера поддержки для предприятий, занимающихся производством детских товаров.