В Подмосковье число предпринимателей, работающих в статусе самозанятых, превысило 898 тыс.

В Подмосковье число предпринимателей, которые работают в статусе самозанятых, по итогам первых трех месяцев 2025 года приблизилось к 900 тыс. Об этом рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, показатель составил более 898 тыс., что составляет порядка 22% общего числа самозанятых в ЦФО.

С начала текущего года в Подмосковье были зарегистрированы свыше 53 тыс. самозанятых.

С начала действия специального налогового режима самозанятые в Подмосковье заработали около 500 млрд руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области начала действовать новая мера поддержки для предприятий, занимающихся производством детских товаров.