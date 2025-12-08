Главным экономическим итогом 2025 года для России независимый экономист Владимир Левченко считает начало работы по развороту потоков капитала. В эфире радио Sputnik он назвал этот процесс первым реальным шагом к финансовому суверенитету страны.

Экономист пояснил, что государство, из которого систематически выводится львиная доля добавленной стоимости, не может считаться по-настоящему независимым. По его мнению, такие оттоки долгое время напоминали своего рода дань Западу. И только с текущего года, как отметил Левченко, власти всерьез занялись этим вопросом, пытаясь переломить сложившуюся практику.

Однако новая политика уже вызывает противоречивую реакцию в финансовых кругах. Например, укрепление рубля некоторые эксперты связали именно с возросшими сложностями по выводу средств за рубеж. При этом Банк России оперативно выступил с опровержениями, заявив об отсутствии ограничений. Подобные заверения регулятора Левченко расценивает как удар по суверенитету, поскольку они, по его мнению, противоречат логике начатых изменений.

Экономист добавил, что переход к такой политике стал закономерным следствием начала специальной военной операции и глубоких геополитических сдвигов. По его словам, страна наконец подошла к необходимости контролировать движение капитала, и этот путь, как он надеется, будет продолжен.

По его словам, 2025 год может войти в историю как точка, где Россия начала сознательно перестраивать свою финансовую систему, снижая зависимость от внешних потоков и укрепляя внутренний экономический контур. Успех этой стратегии во многом определит, сможет ли страна достичь подлинного суверенитета в условиях глобальной турбулентности.

