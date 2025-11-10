Экономист назвал причины подорожания сельди в России на 30%

За последний год стоимость сельди в России выросла почти на треть, что вызывает особое беспокойство в преддверии новогодних праздников. Этот продукт традиционно составляет основу популярных салатов и становится индикатором финансового самочувствия многих российских семей. Экономический анализ ситуации указывает на комплекс причин подорожания. Как пояснил доктор экономических наук Леонид Холод, помимо инфляционных издержек и роста стоимости логистики, ключевую роль сыграл перераспределение потребительского спроса. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

По его словам, дорогостоящие виды морской рыбы стали недоступны для многих покупателей, которые переключились на более демократичную сельдь, создав дополнительный ценовой давление.

Новогодний ажиотаж, по прогнозам эксперта, приведет к дальнейшему, но незначительному росту цен. Фундаментальные факторы — общее подорожание рыбной продукции и специфический статус сельди как наименее эластичного товара — продолжают оказывать влияние. При этом после праздников ожидается естественное снижение спроса в связи с исчерпанием покупательской способности населения.

Экономист предполагает, что даже при возможной стабилизации рынка сельдь вряд ли вернется к прежней стоимости. Этот продукт сохраняет статус стратегического товара, от которого потребители отказываются в последнюю очередь, что формирует долгосрочные перспективы сохранения повышенного ценового уровня.

Ранее сообщалось, что рыбная продукция оказалась в центре внимания ФАС из-за резкого роста цен.