Экономист назвала сроки нормализации цен на яйца

Российский рынок яиц столкнулся с перепроизводством, спровоцировавшим острую «ценовую войну» между крупными игроками. По словам экономиста Ольги Лебединской, избыток продукции вынуждает компании демпинговать. Об этом сообщает Life.ru.

Она уточнила, что давление приводит к снижению цен для потребителя, но имеет темную сторону: риски ухудшения качества яиц, сокращение инвестиций в производство и урезание расходов на персонал. В качестве наглядности можно привести международные примеры (Латвия-Украина, Чехия-Польша, Казахстан-Россия), где подобные войны наносили урон производителям, вынужденным работать себе в убыток.

По мнению эксперта, для смягчения ситуации и защиты потребителя правительство РФ ввело меры: отмена импортных пошлин на 1,2 млрд куриных яиц (до 30 июня 2024 года), а в 2025 году – планируемое освобождение от пошлин импорта 160 тыс. тонн куриного мяса. Эти шаги призваны увеличить предложение и сдержать цены.

Она спрогнозировала стабилизацию цен на яйца уже во второй половине 2025 года благодаря госмерам. Однако долгосрочная устойчивость рынка зависит не только от регулирования импорта, но и от развития конкурентоспособного внутреннего производства, его эффективности и строгого контроля качества.

Ранее сообщалось, что в России рухнули цены на яйца.