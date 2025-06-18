В России рухнули цены на яйца

В России цены на яйца резко снизились почти в четыре раза, сообщил телеграм-канал SHOT ПРОВЕРКА. Теперь десяток яиц можно купить в магазинах по цене от 32 рублей.

По словам независимого эксперта Александра Корбута, такая значительная дешевизна связана с летним спадом спроса на яйца.

Он отметил, что производители и торговые сети столкнулись с недостатком покупательской активности, в результате чего были вынуждены начать снижать цены во избежание убытков.

Кроме того, рассказал Корбут, утилизация излишков яиц для компаний оказалась значительно дороже, чем их продажа по низкой стоимости.

Подтверждение этой тенденции поступило от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзора) и Ассоциации экспертов рынка ритейла.

Результаты SHOT ПРОВЕРКИ показали, что самые низкие цены на яйца в сетевых магазинах достигли 32 рублей за десяток — в «Дикси». В «Пятерочке» стоимость составляет около 43 рублей, в «Красном&Белом» — около 55 рублей, а в «Магните» — от 56 до 74 рублей за 10 штук.

Ранее экономист Анатолий Тихонов объяснил перепроизводством снижение цен на яйца в РФ.