Экономист о распаде СССР: не нефть и не дефицит, а три года хаотичных реформ

Ровно 34 года назад было подписано Беловежское соглашение, констатировавшее прекращение существования СССР. Профессор МГУ, заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем Андрей Колганов в интервью оценил роль экономического фактора в распаде государства, сообщает Лента.ру.

Эксперт заявил, что главной проблемой стали не системные изъяны плановой экономики, а неудачные попытки ее реформирования в конце 1980-х годов. Эти шаги, по его мнению, предопределили негативное отношение к системе как у специалистов, так и у населения. Колганов отметил, что советская экономика с ее проблемами могла просуществовать еще 10-15 лет.

Катализатором финального кризиса стал тотальный дефицит товаров. Профессор связал его с ошибочными решениями периода перестройки, а последний удар нанесло ноябрьское 1991 года выступление Егора Гайдара с объявлением о будущей либерализации цен. Это привело к массовому сдерживанию товаров сетью распределения в ожидании роста цен, при том что правовая система уже разлагалась, а коррупция процветала.

На вопрос о возможности альтернативного развития Колганов ответил скептически. Идея о спасении СССР за счет внешних займов в 10-15 млрд долларов названа иллюзией, а китайский путь реформ считался малоприменимым из-за иных стартовых условий, включая более высокий уровень индустриализации и подорванный авторитет власти в СССР. Эксперт также подверг сомнению потенциал таких исторических альтернатив, как продолжение НЭПа или косыгинских реформ, для кардинального изменения итога.

