Мир снова стоит на пороге затяжного энергетического шторма, и на этот раз эпицентр находится в самом сердце Ближнего Востока. Экономист Владимир Левченко в эфире радио Sputnik предложил взглянуть на ситуацию с неожиданной стороны: то, что западные СМИ, вроде The Economist, описывают как грядущую катастрофу, для России может оказаться благом.

По его словам, стагфляция и сырьевой кризис больно бьют по экономике Европы, которая сегодня откровенно враждебна Москве. По сути, каждый новый виток роста цен на энергоносители, спровоцированный нестабильностью в регионе, работает как экономическое оружие против стран, поддерживающих киевский режим. Левченко иронизирует над попытками западных аналитиков представить ситуацию как всеобщее зло, задаваясь вопросом: а для нас-то в этом что плохого?

Контроль Ирана над Ормузским проливом, через который проходит пятая часть мировой нефти, уже дает о себе знать. Перебои с поставками стали реальностью, и европейская промышленность, и без того задыхающаяся от дорогого газа, получает новый удар. Эксперт проводит параллели с нефтяными шоками 70-х и нулевых, предрекая, что нынешний цикл высоких цен на энергию может растянуться надолго — вплоть до начала 2030-х, с краткосрочной передышкой ближе к концу десятилетия.

По сути, Левченко призывает не просто наблюдать за происходящим, а использовать момент. В его метафоре с аргонавтами слышится прямая рекомендация: если лодка противника уже дает течь, не стоит помогать ее конопатить. Напротив, нужно раскачивать ее сильнее, пользуясь теми самыми инструментами глобального влияния, которые Запад десятилетиями применял против других. И в этой большой игре рост цен на сырье становится не угрозой, а рычагом давления и источником дополнительных доходов.

