Нефть по 120 долларов и рост ВВП: как конфликт на Ближнем Востоке может изменить экономику России

Рост ВВП России в 2026 году достигнет 1,5% в том случае, если конфликт на Ближнем Востоке продлится до сентября. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Ранее в мартовском макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР) говорилось, что экономика России в начале текущего года продолжила замедляться. Указывается, что «ВВП России увеличился на 1% в 2025 году после рекордных темпов роста в 2023–2024 годах». Как отметила эксперт Литвиненко, если конфликт на Ближнем Востоке продлится до сентября этого года, цены на нефть вырастут, даже если Ормузский пролив частично продолжит работу и не будет полностью перекрыт. В связи с ростом цен на энергоресурсы бюджет РФ пополнится, дополнила она.

«Мы можем выйти на 1,3-1,5% ВВП, если конфликт продлится до сентября. Если он будет до конца года, то мы можем выйти на 1,8-2% ВВП», — прогнозирует эксперт.

При этом в среднем российская нефть будет продавать за стоимость в районе 100-120 долларов за баррель, заключила Литвиненко.

Ранее стали известны жесткие последствия работы за компьютером 24/7.