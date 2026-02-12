Экономист объяснила, как облигации могут помочь платить ипотеку и ЖКХ

Инвестиции в долговые ценные бумаги позволяют сформировать стабильный денежный поток, который можно направлять на обязательные ежемесячные расходы. Об этом сообщила агентству « Прайм » экономист, основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy Ольга Гогаладзе.

По ее словам, приобретение облигаций осуществляется через брокерский счет. Владельцу бумаг начисляется купонный доход — как правило, два раза в год. Выплаты автоматически поступают на брокерский счет, при этом налог удерживается брокером без участия инвестора.

Полученные средства можно использовать для покрытия регулярных платежей — от ипотечных взносов до оплаты ЖКУ. При наличии настроенного автосписания фиксированная сумма в установленную дату перечисляется в счет обязательств, что позволяет выстроить предсказуемую финансовую модель.

Эксперт отметила, что к окончанию срока ипотеки инвестор сохраняет как недвижимость, так и вложенный капитал. По ее оценке, особенно выгодной такая стратегия может быть при льготной ипотеке: средняя доходность облигаций составляет около 14% годовых, тогда как ставка по льготным программам — порядка 6%. Разница в ставках повышает общую эффективность вложений при грамотном подходе.

До этого сообщалось, что академик РАН рассказал, как пережить сезонную перестройку организма.