Экономист объяснила, как облигации могут помочь платить ипотеку и ЖКХ
Фото: [REGIONS\Владимир Ерастов]
Инвестиции в долговые ценные бумаги позволяют сформировать стабильный денежный поток, который можно направлять на обязательные ежемесячные расходы. Об этом сообщила агентству «Прайм» экономист, основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy Ольга Гогаладзе.
По ее словам, приобретение облигаций осуществляется через брокерский счет. Владельцу бумаг начисляется купонный доход — как правило, два раза в год. Выплаты автоматически поступают на брокерский счет, при этом налог удерживается брокером без участия инвестора.
Полученные средства можно использовать для покрытия регулярных платежей — от ипотечных взносов до оплаты ЖКУ. При наличии настроенного автосписания фиксированная сумма в установленную дату перечисляется в счет обязательств, что позволяет выстроить предсказуемую финансовую модель.
Эксперт отметила, что к окончанию срока ипотеки инвестор сохраняет как недвижимость, так и вложенный капитал. По ее оценке, особенно выгодной такая стратегия может быть при льготной ипотеке: средняя доходность облигаций составляет около 14% годовых, тогда как ставка по льготным программам — порядка 6%. Разница в ставках повышает общую эффективность вложений при грамотном подходе.
