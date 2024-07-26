Экономист опроверг катастрофические последствия низкой рождаемости для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил коэффициент рождаемости в стране — 1,4. Этот показатель он назвал катастрофическим. Однако эксперт Российского института стратегических исследований Михаил Беляев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» объяснил, что такой уровень рождаемости — норма для любого развитого государства.

По его словам, население в ближайшие десятилетия будет активно расти только в Нигерии и других странах Африки. Для государств с развитой экономикой в Европе, Америке и Азии характерно же снижение рождаемости.

«Любое развитое общество к этому приходит, и не нужно повторять высказываний про демографическую яму или кризис. Необходимо смотреть на ситуацию шире. Такие показатели рождаемости не приведут к стагнации экономики», — сказал Беляев.

Эксперт пояснил, что сторонники апокалиптического взгляда на низкую рождаемость ожидают, что некому будет работать. и на рынке труда образуется брешь, которую придется закрывать мигрантами. Но, по словам Беляева, этого не произойдет.

«Посмотрите на темпы роста искусственного интеллекта и роботизации. В ближайшие десятилетия все больше работы за нас будут делать машины. Мы будем использовать новые материалы и источники энергии. Даже не зазорно будет говорить о безусловном базовом доходе. Таким образом низкая рождаемость и высокий уровень автоматизации уравновесят друг друга», — заключил Беляев.

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