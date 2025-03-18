Экономист Ордов назвал сроки понижения ключевой ставки

По словам экономиста Константина Ордова, инструменты денежно-кредитной политики начали оказывать влияние на инфляционный процесс, что абсолютно свидетельствует о том, что Банк России в перспективе может перейти к смягчению и кредиты будут вновь доступными. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что в 202-2023 годы импортозамещение в реальном выражении было успешным. Однако сегодня для того, чтобы что-то заместить, нужно что-то инвестировать.

По мнению эксперта, при столкновении с нулевым ростом ВВП в этом году у регулятора появится необходимость в том, чтобы довольно резко и быстро снижать ключевую ставку – по 2-3% пункта.

Он отметил, что это в итоге приведет к росту инвестиционной активности, а в сочетании с отменой санкций и с расширением платежеспособного спроса формирует ту уверенность у предпринимателей, которая и должна стать благоприятным фоном на кредитоспособность.

Ранее Греф допустил изменение денежно-кредитной политики ЦБ.