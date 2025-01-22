Экономист Остапкович назвал продукты, которые подорожают в первой половине года

По данным Росстата, в прошлом году больше всего подорожали картофель, лук, капуста, красная икра, сливочное масло. Экономист Георгий Остапкович рассказал, какие продукты вырастут в цене в первой половине этого года. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в первой половине наступившего года цены вырастут на наиболее дешевые продукты питания, поскольку это экономическая закономерность, что наибольший темп роста происходит всегда по дешевым товарам. Их стоимость может увеличиться на 60–80%, позже цены отскакивают назад, однако на стартовые позиции уже никогда не возвращаются.

Эксперт добавил, что многие психологически сложно воспринимают повышение цен на дешевые продукты питания, тем не менее в этом нет ничего страшного.

По его мнению, предсказать точное повышение стоимости на все продукты питания невозможно, поскольку это сельскохозяйственные товары, и сегодня нельзя точно узнать, какой урожай будет в текущем году. Тем не менее подорожание продуктов питания при хорошем урожае будет в пределах продовольственной инфляции этого года, которая составит 8%.

Ранее экс-министр экономики РФ Нечаев пояснил, почему дефицита продуктов в России не будет.