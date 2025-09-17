Эксперт раскрыл влияние снижения ключевой ставки ЦБ на рост кредитования

Российские банки начали постепенно снижать процентные ставки по депозитам и кредитам вслед за решением ЦБ о снижении ключевой ставки. Однако, как предупреждают аналитики, это не означает пропорционального удешевления всех финансовых продуктов — например, ипотека не обязательно подешевеет ровно на два процентных пункта. Генеральный директор агентства «БизнесДром» Павел Самиев в эфире Общественной Службы Новостей пояснил , что ключевая ставка является далеко не единственным инструментом влияния на инфляцию и кредитную активность.

По его словам, намного большее значение имеют регулятивные меры — такие как макропруденциальные надбавки, которые ранее уже сдерживали рост кредитования.

Эксперт отметил, что инфляция в значительно большей степени зависит от динамики курса рубля, чем от ставки ЦБ. Укрепление национальной валюты в последние полгода стало ключевым фактором снижения инфляции, наряду с успехами в сельском хозяйстве.

По его мнению, несмотря на снижение ключевой ставки, ждать резкого роста кредитования или кардинального изменения инфляционной картины не стоит. Монетарная политика продолжает оставаться лишь одним из элементов сложной экономической системы, где решающую роль часто играют немонетарные факторы.

Ранее также в Госдуме указали на проблему уровня ключевой ставки ЦБ.