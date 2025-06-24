Экономист пояснил опасность вкладов в фондовый рынок

Экономист Игорь Костиков предостерег рядовых инвесторов от вложений в российские акции. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, при текущих гарантированных ставках по вкладам до 20% годовых инвестиции в фондовый рынок неоправданно рискованны и нецелесообразны. При этом банковские депозиты сейчас надежнее и выгоднее. Это связано с сохраняющимися проблемами: ограничения в корпоративной отчетности и управлении компаний создают «непросчитываемые риски». Пока эти барьеры не устранены, рынок акций остается слишком волатильным для неквалифицированных инвесторов.

Эксперт резюмировал, что при существующих условиях (высокие ставки по вкладам и регуляторные риски на рынке) обычному человеку не рекомендовано вкладывать средства в акции российских компаний. Безопасная альтернативой являются банковские депозиты.

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