Экономист предсказал дальнейшую судьбу цифрового рубля

С 1 октября в России стартует практическая реализация проекта цифрового рубля, который станет новой формой национальной валюты. Как пояснил в эфире радио Sputnik экономист Василий Колташов, первоначально цифровые рубли будут направлены на выплату части социальных пособий и федеральных расходов, причем исключительно с письменного согласия получателей.

По мнению эксперта, ключевой задачей нововведения является повышение прозрачности финансовых потоков в бюджетной сфере. Цифровой рубль позволит государству отслеживать движение средств и оперативно выявлять противоправные действия, включая хищения и коррупционные схемы. Основными получателями новой формы валюты станут бюджетники и работники государственного сектора.

Он уточнил, что важной особенностью системы становится перераспределение функций между финансовыми институтами. Центральный банк разрабатывает специальную платформу для операций с цифровой валютой, что существенно ограничивает роль коммерческих банков в обработке бюджетных потоков.

По словам экономиста, внедрение цифрового рубля знаменует переход к новой модели контроля за государственными финансами. Это создает технологическую основу для повышения эффективности бюджетных расходов и противодействия финансовым нарушениям, одновременно меняя архитектуру взаимодействия между регулятором, банковским сектором и получателями бюджетных средств.

