Экономист предупредил о ловушках «черной пятницы»

В преддверии «черной пятницы» экономисты предупреждают потребителей о необходимости тщательной проверки предложений о скидках. Как отметил в интервью NEWS.ru доцент Финансового университета Петр Щербаченко, недобросовестные продавцы могут искусственно завышать цены перед акцией, создавая лишь видимость выгодных предложений.

Эксперт рекомендует покупателям заранее изучать стоимость и качество товаров на разных площадках, обращая особое внимание на репутацию продавца. Важными сигналами должны стать противоречивые отзывы, резкое изменение ассортимента или подозрительно низкие цены, значительно отличающиеся от среднерыночных. Следует помнить, что «черная пятница» является в первую очередь маркетинговым инструментом для стимулирования продаж.

По его словам, потенциальными рисками таких распродаж становятся попытки реализовать неликвидные товары или крупные партии со скрытыми дефектами. Компании часто используют акцию для быстрого сбыта продукции, не пользующейся устойчивым спросом, что требует от покупателей особой бдительности при выборе.

Он добавил, что защита от обмана во время «черной пятницы» требует осознанного подхода к покупкам. Итогом правильной подготовки станет не только сохранение денежных средств, но и приобретение действительно качественных товаров по объективно сниженным ценам, а не псевдоскидкам, которые оказываются маркетинговой уловкой.

