Экономист предупредил о рисках четырехдневной рабочей недели в России

Введение четырехдневной рабочей недели в России может негативно сказаться на производственных показателях и уровне доходов населения. Такое мнение высказал экономист Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики РАНХиГС, о чем сообщила «Общественная служба новостей».

Эксперт убежден, что на данный момент российская экономика не подготовлена к повсеместному внедрению четырехдневной рабочей недели и подобный шаг скорее навредит, чем принесет пользу. Щербаков объясняет свою позицию тем, что страна еще не достигла уровня производства, достаточного для полного удовлетворения внутренних потребностей.

Следовательно, необходимо наращивать объемы выпускаемой продукции, что будет затруднительно при сокращении рабочего времени. Иными словами, ключевым фактором для успешного перехода на четырехдневную рабочую неделю является повышение производительности труда.

Щербаков подчеркнул, что если удастся производить тот же объем продукции с сохранением качества, но при меньших затратах рабочего времени, то сокращение рабочей недели станет полезным и конструктивным решением, положительно влияющим на здоровье, отдых и поддержание человеческого капитала.

Ранее сообщалось, что ЛиАЗ вслед за тремя автозаводами перешел на четырехдневную рабочую неделю.