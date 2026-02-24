Экономист предупредила об опасности «маленьких» кредиток

Кредитная карта с лимитом 30–50 тысяч рублей часто воспринимается как «подушка безопасности», однако именно такие продукты нередко приводят к затяжным долгам. Об этом агентству « Прайм » сообщила экономист Ольга Гогаладзе, пояснив основные риски.

По словам эксперта, главная проблема — ощущение, что небольшой лимит не представляет опасности. Владельцы карт начинают оплачивать ими повседневные покупки: продукты, такси, онлайн-заказы и подписки. Расходы кажутся незначительными, но фактически формируют заем.

Сложности возникают, когда клиент вносит лишь минимальный платеж — обычно 3–5% от долга — вместо полного погашения в льготный период. При ставке 20–30% годовых задолженность быстро увеличивается. Даже при сумме в 50 тысяч рублей переплата за год может составить десятки тысяч, если долг не закрывается полностью.

Дополнительные расходы создают комиссии. Снятие наличных часто отменяет льготный период, а переводы облагаются повышенной ставкой. Также банки могут подключать платные опции — страховки и сервисные пакеты.

Отдельный риск — несколько кредитных карт. Небольшие лимиты суммируются, а при активном использовании банк может автоматически их увеличить.

Экономист советует применять кредитку только как краткосрочную беспроцентную рассрочку, полностью погашать долг в установленный срок и отказаться от лишних услуг. Если карта регулярно используется «до зарплаты», это повод пересмотреть бюджет и создать финансовый резерв.

