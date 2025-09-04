Экономист раскрыл влияние снижения ставки на ипотечный рынок

Снижение ключевой ставки Центробанком до 16% оживило дискуссии о возможном восстановлении ипотечного рынка. Как отметил в интервью радио Sputnik эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота, дальнейшее прогнозируемое снижение до 14% к концу года теоретически может улучшить доступность кредитов.

Он добавил, что тем не менее исторический опыт показывает, что реальное оживление спроса начнется лишь тогда, когда конечная ставка по ипотеке опустится ниже психологически важной отметки в 12%.

По мнению эксперта, постепенное снижение ставки может даже временно затормозить рынок. Многие потенциальные заемщики, видя тенденцию к удешевлению кредитов, предпочтут отложить покупку жилья в ожидании еще более выгодных условий. Этот эффект отложенного спроса не позволит рынку быстро восстановиться после полугодового периода экстремально высокой ставки в 20%. Для настоящего оживления потребуются дополнительные стимулы, а чудесного скачка, по словам эксперта, ждать не стоит. Длительный период дорогих денег уже нанес серьезный удар по строительной отрасли. Резкое падение спроса на ипотеку нарушило финансовые и инвестиционные циклы застройщиков, ухудшив их экономическое состояние. Ситуативные меры поддержки могут лишь частично потушить «пожар», но для возврата к устойчивому развитию сектору необходима стабильно низкая ставка.

По оценкам Андрея Бархоты, точкой отсчета для реального восстановления станет достижение ключевой ставки уровня в 10%, однако этого показателя стоит ожидать не раньше следующего года. Таким образом, несмотря на позитивную динамику, мгновенного возврата к докризисным показателям ипотечного и строительного рынков ждать не приходится.

