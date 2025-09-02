Россиянам раскрыли лучшую стратегию накопления средств для покупки жилья

В условиях высоких ипотечных ставок ежемесячный платеж по кредиту значительно превышает стоимость аренды аналогичного жилья — в Москве разница достигает 3,1 раза. Это заставляет многих задуматься: не выгоднее ли снимать квартиру, откладывая сэкономленные средства на будущую покупку без кредитной нагрузки? Как поясняет советник президента Гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков, такая стратегия может быть оправдана только в гипотетической ситуации полной стабильности цен на недвижимость. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, при этом на практике рынок постоянно колеблется: меняются ставки, растут или падают стоимости объектов, что делает расчеты крайне неопределенными.

Эксперт по недвижимости добавил, что ключевым фактором становится первоначальный капитал. Если у человека есть 80% от стоимости жилья, а в ипотеку нужно взять лишь 20%, размещение своих средств на депозите может покрывать часть арендной платы за счет процентов. Но даже в этом случае сохраняется риск резкого роста цен — например, на 10% за квартал, — который обесценит накопления. При обратной ситуации, когда своих средств только 20%, высокие платежи по ипотеке создают серьезную финансовую нагрузку. Здесь аренда действительно выглядит привлекательнее, но и здесь нельзя исключать рыночные колебания.

По его мнению, в целом универсального решения не существует. Каждая ситуация требует индивидуального расчета и постоянного отслеживания конъюнктуры. Как отмечает эксперт, разумной стратегией остается готовность быстро войти в рынок при благоприятном изменении условий — будь то снижение ставок или коррекция цен.

