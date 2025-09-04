Экономист рассказал о повышении пенсий для 80-летних в октябре

В октябре 2025 года пенсионерам в России, достигшим 80-летнего возраста в сентябре того же года и получающим страховую пенсию по старости, будет произведено увеличение пенсионных выплат. Об этом сообщил Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при правительстве РФ, в интервью «Газете.Ru».

По словам экономиста, выплаты для 80-летних юбиляров сентября, получающих страховую пенсию по старости, вырастут на 10,2 тыс. руб. Эта сумма включает в себя фиксированную выплату к страховой пенсии в размере 8,9 тыс. руб., а также надбавку на уход в размере 1,3 тыс. руб.

В качестве примера Балынин отметил, что если страховая пенсия такого пенсионера в сентябре 2025 года составляла 37 тыс. руб., то в октябре она превысит 47 тыс. руб. Таким образом, октябрьская выплата будет на 27,6% больше, чем сентябрьская.

Балынин подчеркнул, что для перерасчета пенсии не требуется подавать никаких заявлений, ни лично, ни дистанционно, так как Социальный фонд России располагает всеми необходимыми данными для автоматического увеличения выплат.

Кроме того, в октябре 2025 года на 7,6% увеличатся пенсии у тех, кто получает их по линии Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН и ряда других государственных органов. Первоначально планировалось увеличение на 4,5%, однако впоследствии было принято решение об увеличении процента индексации. Это увеличение также будет произведено автоматически.

Балынин также добавил, что получатели доплат к пенсиям, такие как члены летных экипажей гражданской авиации и работники угольной промышленности, могут сообщить о неучтенных данных до 30 сентября 2025 года, подав заявление, чтобы в ноябре получить скорректированную доплату.

Ранее сообщалось, что самые большие пенсии в России получают жители Чукотки.