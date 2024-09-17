Экономист Щербаков пояснил, каким образом рост зарплат в России может простимулировать импортозамещение

По словам экономиста Александра Щербакова, рост зарплат в нашей стране окажет положительное воздействие на экономику, если она сможет ответить на него ростом производства и увеличением предложения, в противном случае это может привести к ускорению инфляции и экономической стагнации. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что в целом рост зарплат ведет к повышению спроса на внутреннем рынке, поэтому сбалансировать это экономика должна будет расширением предложения. Таким образом, рост зарплат может быть положительным фактором для развития экономики, так как возросшие доходы населения превращаются в дополнительный спрос на потребительские товары, а также в накопления и банковские сбережения.

По мнению эксперта, в случае если производство в состоянии удовлетворять данный возросший спрос, то увеличение зарплаты ничего, за исключением плюсов, не даст. Это будет вполне положительный ход событий. Так, рост заработной платы может стать стимулом для импортозамещающего производства.

Он отметил, что ожидаемое в 2025 году замедление темпов роста зарплат является закономерной тенденцией, поскольку экономика не сможет и дальше отвечать на рост заработной платы ростом производства. Но в любом случае негативных явлений в экономике ожидать не стоит.

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