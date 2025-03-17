Экономист Щербаков пояснил причины роста зарплат курьеров в России

По данным сервиса SuperJob, в столице заработная плата курьеров стала значительно превышать оплату труда квалифицированных специалистов или работников без высшего образования. Экономист Александр Щербаков пояснил, почему развивается такая тенденция на рынке труда. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, указанная тенденция негативно отражается на экономическом развитии страны, поэтому в нее необходимо вмешиваться и стараться отрегулировать. При этом менять тенденции на рынке труда следует через инструменты социального партнерства, поскольку прямое вмешательство государства в вопрос может еще больше навредить.

Эксперт добавил, что в России необходимы грамотные управленцы, те, кто могут управлять производством, а также люди, обладающие техническими способностями, специальными техническими знаниями. Причина этого в развитии импортозамещения, нуждах оборонной промышленности.

Ранее SuperJob оценил разницу в зарплатах курьеров и россиян с высшим образованием.