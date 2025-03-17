SuperJob оценил разницу в зарплатах курьеров и россиян с высшим образованием

В Москве курьеры получают на 19% больше, чем специалисты, имеющие диплом о высшем образовании. К такому выводу пришел сервис по подбору персонала SuperJob после проведения соответствующего исследования, пишет РБК.

Отмечается, что сейчас медианная зарплата курьеров в российской столице достигает 130 тыс. руб., что на 38% выше, чем у специалистов без высшего образования. За последний год зарплаты курьеров увеличились на 41%. Основными факторами такого роста стали высокий спрос на курьерские службы и сокращение рабочей силы в РФ.

Кроме того, как пишет РБК, многие граждане, имеющие высшее образование, навряд ли пойдут работать курьерами так, как это было в 1990-х годах из-за нестабильных выплат заработной платы.

Интересно, что уровень зарплат курьеров различается в зависимости от города. Так, медианная зарплата в Санкт-Петербурге составляет 105 тыс. руб., в Екатеринбурге — 90 тыс. руб., а в Казани, Краснодаре, Красноярске и Новосибирске — 85 тыс. руб. В Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске оклад курьеров составляет около 80 тыс. руб.

Стоит отметить, что такие зарплаты часто не учитывают расходы на проезд или аренду транспорта. Реальный доход курьеров напрямую зависит от количества выполненных заказов и региона их работы.

По данным «Авито Работы», средний доход курьеров на автомобилях увеличился на 68%, достигнув 130,3 тыс. руб. По информации «Яндекса», средний доход курьеров в России в 2024 году составил 91,7 тыс. руб., а в Москве — 110,3 тыс. руб.

Как пишет РБК, высокие зарплаты курьеров вызывают беспокойство относительно деградации человеческого капитала в других секторах экономики. По словам президента сервиса SuperJob Алексея Захарова, эту проблему можно решить как на уровне системы образования, так и на уровне рынка труда.

«Курьеры ни в чем не виноваты. Отлично, что их труд достойно оплачивается. Курьеры взяты как пример самой распространенной и массовой работы, не требующей образования и квалификации», — отметили в сервисе.

Спрос на курьеров вырос почти вдвое за последние два года. В компании «Вкусвилл», например, количество курьеров увеличилось на 20% с начала 2024 года, достигнув более 18 тыс. сотрудников.

Эксперты также отмечают, что неквалифицированные профессии становятся более привлекательными, чем рабочие места с квалификацией, что может привести к дефициту кадров в реальном секторе.

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