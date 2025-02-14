Экономист Шнейдерман назвал момент, когда доллар вновь начнет расти

Укрепление рубля по отношению к доллару, которое мы наблюдаем в настоящее время, не будет длиться вечно. По мнению Александра Шнейдермана, руководителя департамента поддержки клиентов и продаж компании «Альфа-Форекс», уже во втором квартале российская валюта может столкнуться с новыми проблемами. Об этом он поведал в интервью агентству «Прайм».

В настоящее время курс доллара на рынке Форекс и Мосбирже составляет 89-90 руб. По словам источника, укрепление рубля началось в январе на фоне решительных действий Центрального банка России в области денежно-кредитной политики.

«Падение доллара ниже психологической отметки 100 руб. по итогам месяца сохранило инерцию его ослабления благодаря росту оптимизма участников рынка вокруг геополитической обстановки в мире — налаживанию отношений между США и Россией», — добавил эксперт.

Если абстрагироваться от геополитической ситуации, как отметил Шнейдерман, то можно увидеть, что динамика цен определяется соотношением спроса и предложения, на которое, в свою очередь, влияет множество различных факторов.

Особенно важно обратить внимание на сокращение торгового баланса, которое станет заметным ближе ко второму кварталу.

«Курс доллара может закрепиться в районе 90-100 руб. за доллар, если не вмешаются непредвиденные обстоятельства», — подытожил Шнейдерман.

Напомним, утром 13 февраля курс валюты на бирже упал почти на 5%, при этом также наблюдается резкий рост цен на российском фондовом рынке. Эти изменения связывают с телефонным разговором между Путиным и Трампом, и предполагается, что рубль будет продолжать укрепляться на фоне возможной встречи президентов в Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что курс доллара на международном рынке опускался ниже 90 руб. впервые с сентября 2024 года.