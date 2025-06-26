Экономист Слек предупредил о риске стагфляции американской экономики

Экономист Apollo Global Management Торстен Слек предупредил о риске стагфляции в США — опасного сочетания экономического спада и высокой инфляции. Главным катализатором он называет торговые тарифы, введенные администрацией Трампа. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам эксперта, ключевыми угрозами являются замедление роста ВВП — до 1,2% в 2025 году, упорная инфляция, рост безработицы и вероятность рецессии.

Он добавил, что особую опасность представляют тарифы: они одновременно душат экономику и раскручивают инфляционную спираль. Таким образом, федеральный резерв окажется в ловушке в силу снижения ставок, которое усилит инфляцию, повышения ставок, усугубляющего спад, а также политика «дорогих денег» может продлиться годами.

По мнению экономиста, США стоят перед сложнейшим выбором между контролем цен и стимулированием роста. Торговая рецессия может стать платой за протекционизм, и этот сценарий начинает воплощаться уже сейчас.

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