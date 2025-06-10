Стало известно, каким образом доллар и торговые переговоры между США и КНР меняют рынок

Стоимость золота выросла за счет ослабления американского доллара. Участники рынка внимательно следят за торговыми переговорами между США и КНР, участники которых встречаются в Лондоне для обсуждения взаимных пошлин и торговых ограничений. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По мнению зарубежных экспертов, успешное завершение встречи может оказать краткосрочное давление на золото, однако не очень сильное. В целом ослабление экономики и ожидания роста инфляции способствуют интересу к золоту. Так, этот драгоценный металл становится более привлекательным в условиях геополитической и экономической неопределенности. Помимо этого, инвесторы ожидают данных по индексу потребительских цен в Штатах, помогающих предсказать снижение процентных ставок.

Уточняется, что цена на золото выросла на 0,6% и составила почти 3330 долларов, платина подорожала почти на 4% до 1215 долларов, что является наиболее высоким уровнем с мая 2021 года. Серебро подорожало почти на 2%, достигнув 36 долларов.

Ранее стали известны последствия открытия крупнейшего месторождения золота в мире в Китае.