Экономист спрогнозировал продолжение шринкфляции в России минимум до 2026 года

Тенденция к уменьшению веса или объема продуктовых товаров при сохранении прежней цены, известная как шринкфляция, сохранит свою актуальность в России как минимум до 2026 года. Такой прогноз озвучил главный экономист Института экономики роста П. А. Столыпина Борис Копейкин, с мнением которого ознакомилась «Газета.Ru».

Как пояснил экономист, данная ценовая политика остается выгодной для ритейлеров, поскольку позволяет им не отпугивать покупателей резким ростом стоимости. Одновременно с этим, по мнению Копейкина, на рынке усиливается и другая структурная тенденция — сокращение среднего размера домохозяйств. В этих условиях покупка товаров в крупной фасовке становится менее практичной и экономически нецелесообразной для многих семей.

Таким образом, шринкфляция, часто воспринимаемая потребителями как скрытое повышение цен, продолжит оставаться заметным явлением в российской торговле на протяжении следующих нескольких лет.

