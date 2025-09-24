Экономист спрогнозировала последствия повышения НДС до 22% для россиян

Цены в России после повышения налога на добавленную стоимость (НДС) до 22% могут повыситься на 4–6%. Об этом в интервью «Абзацу» сообщила доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве, кандидат экономических наук Светлана Сазанова.

По ее словам, предприятия будут стремиться переложить налоговую нагрузку на потребителей через пропорциональное повышение цен. Наиболее значительно подорожание затронет товары без заменителей, где спрос менее эластичен.

«Если у товара есть заменители, продавцу не удастся полностью налог переложить, а если нет, то повышение налогообложения будет переложено на покупателя», — отметила Сазонова.

Она добавила, что рынок потребительских товаров отреагирует быстро, из-за чего запустится цепная реакция роста цен по всей экономике. Особенно чувствительными окажутся отрасли со сложными производственными цепочками, такие, например, как машиностроение.

Экономист добавила, что государство сохраняет контроль над ценами базовых продуктов питания, ограничивая рост стоимости мясной продукции, кроме бескостных изделий.

Накануне стало известно, что Министерство финансов РФ внесло в правительство пакет законопроектов об увеличении НДС. Банк России подтвердил, что возможное повышение налога учитывалось при недавнем снижении ключевой ставки и соответствует задачам подготовки бюджета. Сейчас НДС составляет 20%.

