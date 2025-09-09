Россиянам назвали реальный метод повышения пенсий

Российская пенсионная система сталкивается с фундаментальной проблемой: значительная часть пенсионеров получает выплаты, существенно ниже среднего уровня. Как отметил в беседе с Общественной службой новостей директор Института нового общества Василий Колташов, регулярная индексация не решает эту проблему — даже при ежеквартальном пересчете низкие пенсии остаются низкими, лишь номинально успевая за инфляцией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Раскрывая суть проблемы, экономист подверг критике популистские инициативы, подобные предложению о ежеквартальной индексации или введении 13-й пенсии. По его мнению, они не только увеличивают бюрократическую нагрузку и риск разрастания чиновничьего аппарата, но и не отвечают на ключевой вопрос: откуда взять дополнительные средства в условиях ограниченных ресурсов Социального фонда, особенно в текущей геополитической ситуации.

В качестве реальной альтернативы Колташов предлагает системное решение через изменение налоговой политики. Речь идет об увеличении поступлений в Социальный фонд за счет освобождения от подоходного налога граждан с доходами, в три раза превышающими прожиточный минимум, и перевода этих средств в социальную систему. Это создало бы устойчивый финансовый базис для введения фиксированной доплаты к пенсии в размере четырех-пяти тысяч рублей, которая могла бы рассматриваться как возврат НДС на базовые товары и услуги ЖКХ.

Такой подход имел бы определенные последствия: вместо механического умножения существующих низких выплат происходило бы их реальное увеличение за счет адресной прибавки. Это не только повысило бы уровень жизни пенсионеров, но и стимулировало бы потребительский спрос, оказывая положительный эффект на экономику в целом.

По словам эксперта, несмотря на наличие продуманного механизма решения проблемы низких пенсий, его реализация в ближайшей перспективе выглядит маловероятной. Текущие геополитические обстоятельства и ограниченность бюджетных ресурсов заставляют откладывать структурные реформы пенсионной и налоговой системы, оставляя миллионы пенсионеров в ситуации, когда индексация не приводит к реальному улучшению их финансового положения.

