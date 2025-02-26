Экономист Степанова назвала способы обращения с долларами старого образца

По словам экономиста Дианы Степановой, практика отказа принимать американские доллары старого образца в нашу страну пришла с Запада. Об этом сообщает радио Sputnik.

Она добавила, что причина такого положения вещей в том, что многие стремятся получать именно новые купюры, более защищенные, а также в ожидании вероятного роста комиссии за прием долларов старого образца.

По мнению эксперта, в нашей стране сегодня ряд банков не обменивают доллары старого образца на новые купюры, однако можно обменять валюту старого образца на рубли, а потом уже совершить при необходимости покупку долларов нового образца.

Ранее сообщалось, что в России начали вводить комиссию за покупку новых долларов.