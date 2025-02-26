В России начали вводить комиссию за покупку новых долларов

Ряд российских банков ввели комиссионные сборы при приобретении новых долларов. В частности, клиенты СДМ-банка обязаны уплатить комиссию при покупке долларов последнего выпуска в кассе, сообщило РИА Новости.

Агентство сообщает, что при обмене рублей на $100 нового образца комиссия составила 200 руб., в то время как за доллары, выпущенные до 2013 года, комиссионные сборы отсутствуют. Представители ВТБ также подтвердили агентству наличие комиссии при покупке долларов нового образца.

Другие кредитные организации заявили об отсутствии подобной комиссии, однако отметили, что наличие новых долларов не гарантировано и требует уточнения в отделениях.

В кол-центрах Газпромбанка, Альфа-банка, МКБ и Фора-банка сообщили об отсутствии комиссии при покупке новых долларов, но рекомендовали уточнять информацию о типе купюр непосредственно в офисах.

Ранее сообщалось, что Центробанк не имеет полномочий для введения запрета на операции с долларами старых выпусков в банковских учреждениях и обменных пунктах.