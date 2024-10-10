Экономист Суверов перечислил риски депозитных вложений

По словам экономиста Сергея Суверова, высокая ключевая ставка Банка России делает привлекательными вклады по депозитам, и данный инвестиционный инструмент является самым менее рискованным, однако имеются нюансы. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, среди рисков подобных вложений – банкротство банка, хотя это и малый риск, тем не менее он имеет место быть, однако такое происходит в наше время редко.

Эксперт добавил, что при повышении ставки вклада можно недополучить деньги. Кроме того, нельзя исключать девальвацию рубля, то есть реальная доходность будет гораздо меньше, чем в общем номинальная доходность от банковского депозита.

По его мнению, также может разогнаться и инфляция, несмотря на то что это не базовый сценарий, то есть деньги в реальном выражении обесценятся.

Ранее валютный эксперт Дмитрий Голубовский назвал способы заработать на росте ключевой ставки Банка России.