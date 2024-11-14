Экономист Суворова: красная икра в России подорожает на Новый год до 13 тыс рублей

И без того растущие в этом году с начала осени цены на красную икру разгоняет искусственно создаваемый к Новому году ажиотаж. На это в беседе с агентством «Прайм» посетовала доцент кафедры экономической теории университета «Синергия» Татьяна Суворова.

В разговоре с журналистами экономист обрисовала совсем не радужные перспективы, отметив, что к предстоящим новогодним праздникам в России цена за килограмм красной икры может подскочить до 13 тысяч рублей за килограмм. Уже сейчас в магазинах ценник за данный морепродукт фиксируется на отметке в 10 тысяч, отметила Суворова.

«Такого роста еще не было. А к Новому году спрос вырастет еще сильнее, поэтому к этой цене могут добавиться еще 13-15%. Таким образом, она может приблизиться к 13 тысячам рублей», — сделала вывод экономист.

Подорожание красной икры Суворова объяснила потребительской инфляцией и ростом себестоимости банок для нее. Также на рост цен повлияло падение объема улова лососевых в три раза в сравнении с прошлым 2023-м годом.

«С начала года цены выросли на 15%, и это не предел», — резюмировала экономист.

Напомним, в минувшем октябре эксперты сообщали, что цена на красную икру в России к Новому году может достигнуть 9 тыс. за килограмм. Отмечалось, что повышение цен на этот продукт вызвано ажиотажем со стороны покупателей.