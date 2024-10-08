Килограмм за 9 тысяч рублей: цены на красную икру взлетят к Новому году — когда и где ее выгодно покупать

В Рыбном союзе сообщили об отсутствии дефицита красной икры в России. Небольшой улов 2024 года перекрывают остатки 2023 года, когда было выловлено 25 тысяч тонн икры, что на 10 тысяч тонн превышает среднегодовое потребление, пишет РБК. Несмотря на отсутствие дефицита, деликатес подорожал почти на 2 тысячи рублей за килограмм с августа. Экономист, доцент РГУ СоцТех Инна Литвиненко заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что на этом рост цен не закончится — к Новому году стоимость красной икры может достичь 9 тысяч рублей за килограмм вместо 6,5 — 8 тысяч сейчас.

Текущее повышение цен на красную икру вызвано ажиотажем со стороны покупателей, отметила эксперт. Небывалый спрос возникает по нескольким причинам: люди уже начинают делать закупки к Новому году, осознавая приближающееся подорожание в ноябре-декабре; высокий спрос создают новости о маленьком улове 2024 года без упоминания отсутствия дефицита.

«Производители икры и сами рыбаки заинтересованы в том, чтобы цена росла», — подчеркнула специалист.

По словам экономиста, до конца октября — лучший момент, чтобы купить красную икру к Новому году. Средняя цена по регионам России на данный момент составляет от 6,5 до 8 тысяч рублей за килограмм продукта. Литвиненко отметила, что икру стоимостью до 7 тысяч рублей за килограмм можно спокойно покупать.

Эксперт спрогнозировала, что к Новому году цена за килограмм красной икры может подняться до 8,5 — 9 тысяч рублей. После праздников возможно снижение стоимости из-за необходимости распродавать остатки. Экономист не исключила, что цена на красную икру может упасть ниже планки в 8 или даже 7 тысяч рублей за килограмм.

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