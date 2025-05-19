Экономист Свириденко назвал последствия снижения спроса на валюту для рубля

По информации ежемесячного обзора Центробанка РФ рисков финансовых рынков за апрель, в минувшем месяце рубль продолжил укрепляться к доллару пятый месяц подряд. Экономист Антон Свириденко рассказал, почему рубль продолжает укрепляться к доллару и юаню. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, дешевая нефть станет оказывать давление на курсы валют, при этом не столько на курс доллара, поскольку в России сегодня ключевой контрагент — Китай. Главные валютные потоки в Россию теоретически должны быть в юанях. Таким образом, в первую очередь в динамике курса сегодня необходимо отвязаться от доллара и делать прогноз на юань. На данный момент действуют новые механизмы расчетов, связанные с бартером, полубартером, квазебартером, в связи с этим валюта не требуется в таких масштабах и спрос на нее упал.

Эксперт добавил, что последняя статистика свидетельствует о том, что в мае фиксируется самый маленький спрос на валюту чуть ли не за всю историю. Уменьшение спроса на валюту является фундаментальным основным фактором укрепления рубля.

Ранее также экономист Зубец определил, что обеспечивает устойчивый курс рубля.