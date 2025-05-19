Экономист Зубец определил, что обеспечивает устойчивый курс рубля

По данным ежемесячного обзора рисков финансовых рынков за апрель 2025 года, в прошлом месяце рубль продолжил укрепляться к доллару пятый месяц подряд. Экономист Алексей Зубец пояснил, что стоит за крепким рублем. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, прежде всего это сокращение импорта, наблюдаемое последнее время и являющееся следствием жесткой денежно-кредитной политики, то есть деньги жителей нашей страны уходят в банки на депозиты. К тому же из-за падения импорта отсутствует необходимость в валюте.

Эксперт добавил, что в настоящее время в международной торговле Москвы с партнерами применяются бартерные схемы. Кроме того, в последнее время действует схема керри-трейда, когда в нашу страну ввозится валюта, здесь продается и эти деньги инвестируются в депозиты с целью получить доход на разнице ставок.

По его мнению, также имеется ожидание наступления какого-то примирения и отечественные акции начнут подниматься в цене. Помимо этого, в России у населения хранится примерно на сто миллиардов долларов заначек, а поскольку доллар хранить невыгодно, те, у кого доллары имеются, продают такие заначки, несут их в банки, чтобы получить доход. Таким образом, достаточно стабильный и устойчивый курс рубля по отношению к доллару связан с тем, что у жителей РФ остаются долларовые заначки.

Ранее сообщалось, что россияне могут столкнуться с проблемами при обмене долларов старого образца за границей.